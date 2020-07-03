Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
66-летний российский музыкант Андрей Макаревич старше своей четвертой супруги Эйнат Кляйн на 30 лет. В настоящее время семейная пара проживает раздельно – Макаревич остался в России, а его 36-летняя жена – в Израиле.
66-летний российский музыкант Андрей Макаревич в интервью изданию "Еврейский журнал" сообщил, что после регистрации брака с 36-летней израильской бизнесвумен Эйнат Кляйн в декабре 2019 года вынужден поддерживать семейные отношения с помощью виртуальной связи – из-за карантина супруги более трех месяцев живут в разлуке.
По словам Макаревича, они познакомились благодаря его намерению посетить Эфиопию. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране.
"А дальнейшее произошло само собой", – рассказал Макаревич. Он подчеркнул, что первым проявил инициативу к сближению, но сделал это только после того, как убедился во взаимности чувств.
Макаревич признался, что организацией свадьбы занималась его избранница – мероприятие проходило на ее родине в Израиле.
По словам артиста, как только откроются границы, он отправится в Израиль к супруге.
Кляйн моложе супруга на 30 лет. Фото: Einat Klein / Facebook
Макаревич впервые сообщил о четвертом браке с Кляйн в конце апреля, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка. По словам певца, он не афишировал этот факт биографии, так как предпочитает избегать пиара на событиях в личной жизни.
Ранее Макаревич была женат на гримере Наталье Голубь. Пара прожила вместе семь лет и рассталась в 2010 году.
Во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич у музыканта родился сын Иван (1987). Супруги расстались в 1989 году после трех лет семейной жизни.
Первой женой Макаревича была дочь советского политобозревателя Игоря Фесуненко Елена. Супруги развелись в 1979 году, прожив вместе три года.
Источник: gordonua.com/