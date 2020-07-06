"Сватов" пересняли без Валюхи, Митяя и Добронравова, результат неожиданный: "Вместо них..."

Пока поклонники украинского сериала "Сваты" в ожидании седьмого сезона, можно посмотреть другую версию проекта - сходятся не только характеры персонажей, но и даже декорации

Речь о казахском сериале под названием "Кудалар", который вышел на телеэкраны в 2014 году. Оказывается, "Квартал 95" продал формат в несколько стран. Так что это одна из адаптаций оригинального формата, где вместо полюбившихся персонажей Валюхи, Митяя, Женьки, актеров Федора Добронравова и Людмилы Артемьевой, другие артисты, но такие же яркие и запоминающиеся.

Сюжет переснятых в Казахстане "Сватов" жутко напоминает украинский вариант. Здесь также поднята тема "столкновения" города и села. Молодая пара решила уехать на отдых, а свою пятилетнюю дочку оставили на бабушек с дедушками.

Казахи не стали особо заморачиваться с сюжетом, декорациями, а просто скопировали все с оригинала. При желании можно увидеть почти покадровую пересъемку. Персонажи «Кудалара» находятся там же, где до них стояли Иван и Валентина Будько. Даже шляпа у казахского Будько такая же, как у Ивана. Неожиданно, но "Кудалар" пришелся публике по вкусу, как и оригинал.

Напомним, актриса, сыгравшая героиню Женьку Ковалеву, Анна Кошмал, недавно раскрыла детали 7-го сезона "Сватов", выход которого отложили на апрель 2021 года.

По ее словам, на радость фанатов, никто из звезд, несмотря на слухи, не сбежал со съемок и все любимые артисты, включая и ее, остались.

"Будет ли седьмой сезон? Ну, наверное, будет. Если все очень сильно этого захотят, то он будет. Я думаю, что все этого хотят. И создатели хотят. И мы хотим. Все актеры очень любят этот проект. Никто от этого проекта не отказывался. Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты, - заявила Кошмал.

Актриса, правда, добавила, что этот сезон станет последним: "Вот когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет. Будет 12 серий в «Сватах-7». Честное слово. Седьмой сезон будет последним".

Источник: gamebet.politeka.net/

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