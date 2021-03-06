Светится от счастья: Ани Лорак показала новое фото в роскошной машине и спрятала кольцо под перчатками

Сейчас Ани Лорак особо активно общается со своими фанатами, и каждый день выкладывает новые фото. В субботу она решила порадовать фолловеров фотографией, сделанной в салоне собственного автомобиля.

Видно, что люксовый кожаный салон бежевого цвета довольно комфортный - там грех не сфотографироваться. Сложно сказать, на какой именно машине разъезжает певица, однако она однозначно стоит баснословных денег.

На фото Ани Лорак одета в дутой ярко розовой курточке и черных штанах

Интересно, что руки она спрятала под перчатками. И здесь публике не очень понятно - Ани Лорак просто замерзла, или она решила спрятать кольцо от своего возлюбленного?

"Главный женский праздник уже совсем близко. Всем хороших выходных",

- высказалась певица.

https://www.instagram.com/p/CMFhG5CAtDf/?igshid=187u7s3t14th9

Вот что поклонники украинской и российской артистки пишут в комментариях под ее новым фото:

Какой образ! С Наступающим праздником

С Наступающим, красавица

Каролина, наконец то вы в шапке!!! Доброго вам вечера и прекрасных выходных

Какая вы сияющая! Радостно видеть вообще прекрасная улыбку. Всего вам самого светлого в эти весенние дни

Что за малинка здесь у нас такая? Желаю вам прекрасного вечера,дорогая! Очень вас любим и наступающим 8 марта!

Отметим, несколькими днями ранее Ани Лорак представила свою новую песню "Наполовину". Она стала своеобразным обращением к бывшему, которого до сих пор не может забыть.

И кто знает, вдруг она имела ввиду своего экс-мужа Мурата Налчаджиоглу, с которым недавно засветилась в обнимку на одном из мероприятий Филиппа Киркорова.

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Источник: 1 Минута