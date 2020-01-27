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Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальными фото и идеальной фигурой

Украинская поп-певица Светлана Лобода наслаждается отдыхом на берегу океана.

Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальными фото и идеальной фигурой

Светлана Лобода вместе со своей семьей отдыхает в Мексике. Певица с семьей остановилась в одном из самых дорогих отелей на побережье города Тулум.

О том, где именно отдыхает, Светлана не распространяется.

На пляже она засветилась в обнимку с другом, грузинским дизайнером Бичолой Тетрадзе, который часто сопровождает Лободу в поездках.

Фотографии Лободы на отдыхе:

Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальными фото и идеальной фигурой

Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальными фото и идеальной фигурой

Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальными фото и идеальной фигурой

Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальными фото и идеальной фигурой

Новости портала «Весь Харьков»

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