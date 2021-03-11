Светлана Лобода запретила своей дочери участвовать в “Голосе. Дети”: “Не хочу неправильных разговоров”

Для Светланы роль наставника в российской версии детского "Голоса" уже знакома, ведь она была им в шестом сезоне. Именно тогда на проекте произошел большой скандал.

Дело в том, что по результатам голосования победу одержала подопечная Лободы Микелла Абрамова, которая является дочерью Алсу. Позже выяснилось, что львиная доля победных голосов были фальшивыми, поскольку использовались системы накруток. Это стало неожиданностью и для героини статьи.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу

Чтобы уладить ситуацию, продюсеры шоу объявили победителями сезона всех девятерых финалистов, включая и Микеллу. Каждому юному таланту вручили приз в миллион рублей и подарили возможность записаться в студии Universal Music.

По словам Светланы, ей было неудобно оказаться в центре этого скандала:

"Когда я увидела слезы в глазах наших финалистов, я поняла, что должна сотворить какое-то чудо, чтобы у этих ребят не пропала вера в себя".

Тогда же ей позвонила Примадонна российской эстрады и предложила устроить личную встречу с особо проявившими себя участниками, на которой вручила им по "Золотой звезде Аллы". Это ежегодная премия Пугачевой, предназначенная для молодых талантов.

Светлана Лобода и Алла Пугачева

Разумеется, после случившегося голосование находится под особо пристальным вниманием, да и к детям знаменитостей на проекте относятся серьезнее. Вероятно, именно поэтому Лобода запретила своей старшей наследнице идти на шоу:

"Ева очень рвалась в этом году на "Голос", но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров".

Светлана Лобода со старшей дочерью Евангелиной

В ответ на это Евангелина рассмешила маму, сказав все равно выбрала бы не ее команду, а Егора Крида.

Источник: 1 Минута