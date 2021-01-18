Священник осудил балерину Волочкову за снимок в купальнике перед иконой: “Господь все видит”

Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова постоянно подвергается критике от подписчиков или конкретных личностей – все дело в вызывающем и довольно странном поведении звезды, теряющей былую славу. Так, вчера (17 января) знаменитость выставила в свой профиль Инстаграма фотографию, на которой видно ее лицо на фоне иконы. Это селфи мгновенно стало предметом общественного обсуждения, а священник одного из московских соборов Василий Покровский публично возмутился – ведь за такой поступок "придется ответить, это же грех".

Анастасия Волочкова на фото рядом с иконой

В интервью изданию "Вечерняя Москва" отец Василий сказал:

Усугубляющим фактором стала одежда Анастасии, в которой она позировала на снимке – точнее, ее отсутствие, ведь на балерине можно увидеть только купальник.

Судя по всему, она решила похвастаться подтянутой фигурой и выбрала очень неудачный второй план. Полуобнаженная женщина рядом с иконой в неположенном месте "оскорбляет чувства верующих" и "не должна была быть на фотографии совсем". Если Волочкова считает себя верующей, то вести себя так она не смела ни в коем случае.

Знаменитость не раз в своих постах и интервью делала акцент на своей религиозности – она принадлежит к православному христианству, из-за чего купила себе домой несколько дорогостоящих икон. Их она разместила рядом с зеркалами, а еще в других заметных точках особняка. Священнослужитель уточнил, что зеркало – неуместный "сосед" для иконы, тем более, с такими предметами, как расческа и косметика.

Для святых образов должно быть отведено особое место, свой отдельный иконостас. При этом оголяться перед иконой – недопустимо вообще.

Из-за негативной реакции людей Волочкова отключила комментарии на своей страничке.

Источник: 1 Минута