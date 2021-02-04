Свиная запеканка в мультиварке: отличный вариант сытного обеда для всей семьи

Ингредиенты

Насладитесь запеканкой из свинины, приготовленной на медленном огне. Нарезанные яблоки станут отличным дополнением - добавляйте их в последний час приготовления.

1 столовая ложка растительного или рапсового масла

4 стейка из свиной лопатки (около 750 г), нарезанные крупными кусками

1 нарезанная луковица

1 нарезанный лук-порей

1 морковь, нарезанная

пучок древесных трав (букет гарни) - мы использовали 2 лавровых листа, 3 листа шалфея и 4 веточки тимьяна, а также несколько листьев тимьяна для сервировки

1 кубик куриного бульона

2 ч.л. дижонской горчицы

1 столовая ложка яблочного уксуса

2 ч.л. кукурузного крахмала

1 столовая ложка меда

Метод

Шаг 1

Разогрейте мультиварку. Сбрызнуть маслом широкую сковороду на сильном огне. Приправьте свинину, затем добавьте в горячую сковороду. Избегайте переполнения мяса - вы можете делать это партиями. Готовьте до темно-коричневого цвета, затем переложите в мультиварку. Добавьте в сковороду лук и лук-порей и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими. Добавьте немного воды и соскребите со дна вкусные кусочки, затем переложите все в мультиварку. Добавьте морковь, зелень, бульон, горчицу и уксус, приправьте, затем добавьте воды, чтобы покрыть все ингредиенты. Перемешайте, затем установите медленную плиту на 6-8 часов или высокую на 5-6 часов.

Шаг 2

В кастрюле смешайте кукурузный крахмал и мед с 1-2 чайными ложками жидкости из мультиварки, пока не получите однородную пасту. Добавьте еще 100 мл жидкости, доведите до кипения, пока он не загустеет, затем снова добавьте в запеканку. Подавать с пюре или пельменями, посыпав листьями тимьяна.

Источник: 1 Минута