Свиная запеканка в мультиварке: отличный вариант сытного обеда для всей семьи
Насладитесь запеканкой из свинины, приготовленной на медленном огне. Нарезанные яблоки станут отличным дополнением - добавляйте их в последний час приготовления.
Ингредиенты
1 столовая ложка растительного или рапсового масла
4 стейка из свиной лопатки (около 750 г), нарезанные крупными кусками
1 нарезанная луковица
1 нарезанный лук-порей
1 морковь, нарезанная
пучок древесных трав (букет гарни) - мы использовали 2 лавровых листа, 3 листа шалфея и 4 веточки тимьяна, а также несколько листьев тимьяна для сервировки
1 кубик куриного бульона
2 ч.л. дижонской горчицы
1 столовая ложка яблочного уксуса
2 ч.л. кукурузного крахмала
1 столовая ложка меда
Метод
Шаг 1
Разогрейте мультиварку. Сбрызнуть маслом широкую сковороду на сильном огне. Приправьте свинину, затем добавьте в горячую сковороду. Избегайте переполнения мяса - вы можете делать это партиями. Готовьте до темно-коричневого цвета, затем переложите в мультиварку. Добавьте в сковороду лук и лук-порей и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими. Добавьте немного воды и соскребите со дна вкусные кусочки, затем переложите все в мультиварку. Добавьте морковь, зелень, бульон, горчицу и уксус, приправьте, затем добавьте воды, чтобы покрыть все ингредиенты. Перемешайте, затем установите медленную плиту на 6-8 часов или высокую на 5-6 часов.
Шаг 2
В кастрюле смешайте кукурузный крахмал и мед с 1-2 чайными ложками жидкости из мультиварки, пока не получите однородную пасту. Добавьте еще 100 мл жидкости, доведите до кипения, пока он не загустеет, затем снова добавьте в запеканку. Подавать с пюре или пельменями, посыпав листьями тимьяна.
Источник: 1 Минута