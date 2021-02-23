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Свитолина снялась в откровенной фотосессии после расставания с Монфисом

Свитолина снялась в откровенной фотосессии после расставания с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) приняла участие в откровенной фотосессии через несколько дней после того, как объявила о временном прекращении отношений с французом Гаэлем Монфисом (№12 ATP).

На одном из кадров наша спортсменка позирует на кровати, а ее обнаженное тело прикрыто лишь одеялом. Также в Instagram-сторис на странице Ольги Малкиной появились короткие видео, на которых изображен сам процесс съемки.

Элина Свитолина прикрылась одеялом

Напомним, что Свитолина и Монфис решили сделать перерыв в отношениях, чтобы сконцентрироваться на реализации своих профессиональных целей и задач.

Источник: hot.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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