Свитолина снялась в откровенной фотосессии после расставания с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) приняла участие в откровенной фотосессии через несколько дней после того, как объявила о временном прекращении отношений с французом Гаэлем Монфисом (№12 ATP).

На одном из кадров наша спортсменка позирует на кровати, а ее обнаженное тело прикрыто лишь одеялом. Также в Instagram-сторис на странице Ольги Малкиной появились короткие видео, на которых изображен сам процесс съемки.

Напомним, что Свитолина и Монфис решили сделать перерыв в отношениях, чтобы сконцентрироваться на реализации своих профессиональных целей и задач.

Источник: hot.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»