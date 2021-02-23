Сегодня 15:20
Просмотров: 195
Свитолина снялась в откровенной фотосессии после расставания с Монфисом
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) приняла участие в откровенной фотосессии через несколько дней после того, как объявила о временном прекращении отношений с французом Гаэлем Монфисом (№12 ATP).
На одном из кадров наша спортсменка позирует на кровати, а ее обнаженное тело прикрыто лишь одеялом. Также в Instagram-сторис на странице Ольги Малкиной появились короткие видео, на которых изображен сам процесс съемки.
Напомним, что Свитолина и Монфис решили сделать перерыв в отношениях, чтобы сконцентрироваться на реализации своих профессиональных целей и задач.
Источник: hot.obozrevatel.com/
Темы: шоубизнес
Загрузка...