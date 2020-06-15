Суд не рассмотрел иск Нового канала. Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава осталась в «черном списке»

Российская актриса и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава по-прежнему остается в «черном списке».

Окружной админсуд Киева оставил без рассмотрения иск Нового канала об обжаловании включения российской телеведущей в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда, отмечая, что суд не рассмотрел иск Нового канала из-за пропуска истцом срока обращения в административный суд.

«Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление ООО Новый канал в Службу безопасности Украины и Министерство культуры, молодежи и спорта Украины по обжалованию включения гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Соответствующее решение принято судом из-за пропуска истцом срока обращения в административный суд», — сообщается в заявлении.

Напомним, Новый канал просил суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы.

Источник: nv.ua/

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