Судьбы самых красивых актрис советского кино: трагические и счастливые истории героинь Варлей, Самохиной, Метлицкой и других

Этих красоток невозможно оставить без внимания, особенно, когда те появляются в легендарных картинах, ставших достоянием прошлого века. Наталья Варлей — настоящий символ женской красоты времен СССР. Годы не властны над Натальей Варлей: миллионы телезрителей угадывают в актрисе черты той самой студентки Нины из любимой гайдаевской комедии «Кавказская пленница».

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Актриса Анна Самохина, без всякого сомнения, одна из самых красивых актрис восьмидесятых годов прошлого века. Да и в девяностые она могла дать фору любой молоденькой красотке. Внешность, помноженная на талант, и результат достигнут. Глядя на улыбку Самохиной, с которой она неизменно появлялась на публике, многие считали ее счастливым человеком. Мало кто знал, но у нее был рак желудка, но даже с таким страшным диагнозом Самохина не отказывалась от съемок.

Актриса, писательница и сценарист Виктория Федорова подалась в кино, чтобы найти своего отца. Еще до рождения дочки, мужчину отправили в Америку, ведь он был гражданином штатов. Молодая Виктория Федорова мечтала, что однажды советский фильм с ее участием покажут на другом конце света, и отец, случайно увидев эту ленту, узнает свою дочь. Но встретиться с отцом так и не вышло.

Ирина Метлицкая — эту актрису любили многие. Кто-то не считал ее настоящей красавицей, но грустный таинственный взгляд артистки не мог забыть никто, кому хоть раз довелось его увидеть. Актрисе было всего 35 лет, когда она умерла от лейкемии.

Больше о судьбах любимых актрис смотрите в нашем видео на канале “Одна минута”.

Источник: 1 Минута