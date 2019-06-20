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Судья "Лиги смеха" Боклан сменил имидж и занялся пикапом. Многие не могут узнать

Судья Лиги смеха Боклан сменил имидж и занялся пикапом. Многие не могут узнать

"По сюжету, пенсионер, некогда популярный актер кино, доведенный до отчаяния, решает свести счеты с жизнью. Но напоследок хочет привести себя в порядок и идет в модный барбершоп. Там ему, конечно же, наливают, после чего его тянет на последние в своей жизни приключения. Но неожиданно в одном из клубов, главный герой знакомится с девушкой, охотницей на «папиков», которая принимает его за успешного миллионера..." - сказано в анонсе.

 

Судья Лиги смеха Боклан сменил имидж и занялся пикапом. Многие не могут узнать

 

 

Судья Лиги смеха Боклан сменил имидж и занялся пикапом. Многие не могут узнать

 

"Премьера нового сериала от студии «Квартал 95» состоится на канале «1+1»" - в заключении сообщили кварталовцы.

Станислав Боклан является украинским актером театра и кино, а также народным артистом Украины. Кроме того, он председатель украинской политической партии «Слуга народа», выдвинувшей Владимира Зеленского кандидатом в Президенты Украины.

Напомним, что студия "Квартал 95" объявила конкурс на лучшего актера, который будет пародировать основателя студии, ныне действующего Президента Украины Владимира Зеленского.

 

Судья Лиги смеха Боклан сменил имидж и занялся пикапом. Многие не могут узнать

 

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - говорится в источнике.

Принять участие в конкурсе может каждый, главное - продемонстрировать хриплый голос.

"Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, так что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео по адресу: zeparodist@ukr.net", - добавляется в сообщении.

Источник: ukrainianwall.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Боклан, кино

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