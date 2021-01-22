Судья “Танцев со звездами” Екатерина Кухар показала подросшую дочку: тоже будет балериной

После насыщенных съемок и тренировок Екатерина вместе с мужем Александром Стояновым и детьми отправилась на отдых в райский уголок планеты — на Мальдивы.

К слову, именно там Кухар отпраздновала свое 39-летие, с чем ее поздравили множество знаменитых друзей. Оттуда же уже вернулись Потап и Настя Каменских, Оля Полякова с семьей, сейчас там отдыхает победительница "Танцев 2020" Санта Димопулос.

Димопулос и Кухар встретились семьями на Мальдивах

Стоит отметить, что Мальдивские острова являются одним из немногих курортов, куда можно отправиться даже во время пандемии. Впрочем, далеко не самый худший и уж точно не самый бюджетный вариант, поэтому балерина сполна наслаждается каждым мгновением отпуска и делится своей радостью с подписчиками в Instagram.

Екатерина Кухар на Мальдивах

Так, Екатерина уже успела похвастаться лазурной водой и райским утром на Мальдивах. На этот раз она решила поделиться впечатлениями от отеля, в котором они остановились. Все постояльцы ходят по его территории босиком, поскольку обувь там считается плохим тоном, вокруг все покрыто густой зеленью, а природу здесь хранят, как зеницу ока.

Свой восторженный отзыв танцовщица сопроводила серией фото с дочерью Настей. Девочка позирует на фоне живописного пейзажа, держа в руках экзотическую находку.

"Моя маленькая исследовательница! Так ей идет это вечное лето", — написала Кухар.

Комментаторы, разумеется, не прошли мимо и отметили, что Анастасия растет очень похожей на своих родителей:

"Какая милая красавица!";

"Мамина и папина!";

"Куколка маленькая";

"Славная такая!", — пишут пользователи.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми

Кто-то даже поинтересовался, будет ли Настя балериной, на что Екатерина ответила следующее:

"Надеюсь, у нее для этого есть все данные. Главное — желание!".

Комментарии под фото

Источник: 1 Минута