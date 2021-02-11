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Сын Григория Чапкиса просит помолиться за тяжело больного отца, который сейчас находится в реанимации

Сын Григория Чапкиса просит помолиться за тяжело больного отца, который сейчас находится в реанимации

Его сын Грег Чапкис, который сейчас находится в Америке, пока не может приехать на родину, чтобы поддержать отца. Судя по его призывам молиться за Григория Чапкиса, состояние известного танцора не улучшается.

Врачи Григория Чапкиса не берутся делать прогнозы: пока неизвестно, сможет ли он выжить

Также Грег Чапкис отметил, что сейчас Чапкису-старшему не становится лучше, у него скована спина и ноги, состояние стабильно плохое.

Сын Григория Чапкиса просит помолиться за тяжело больного отца, который сейчас находится в реанимации Григорий Чапкис с сыном Грегом

Больше никаких подробностей о состоянии артиста он не сообщил.

Сын Григория Чапкиса просит помолиться за тяжело больного отца, который сейчас находится в реанимации Сын Григория Чапкиса Грег просит помолиться за отца

Напомним, в ночь на 9 февраля известный хореограф вновь попал в больницу. По информации, которая имеется в СМИ, судья танцевального проекта на 1+1 "Танцы со звездами" лежит в реанимации в Киевской городской клинической больнице.

Предварительный диагноз врачей Чапкиса — остаточные явления после воспаления легких – у него сковало спину и ноги

Напомним, Григорий Чапкис уже дважды за последние почти два месяца попадал в больницу с воспалением легких. Первый раз его госпитализировали 19 декабря. Тогда состояние было умеренным, однако врачи все равно переживали за ослабленный организм 90-летнего, можно сказать, дедушки.

Второй раз прямо на рождественский сочельник 6 января стало известно, что Чапкиса-старшего повторно госпитализировали. Сейчас ситуация повторяется — учитывая его возраст, Ковид-19 может быть смертельно опасным вирусом для украинской и мировой знаменитости.

Источник: 1 Минута

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