Сын Валерии перевез беременную жену в роскошные апартаменты с видом на центр города

Накануне Валерия сообщила радостную новость — скоро она станет бабушкой. Арсений и его жена Лиана осчастливили поклонников и близких, и сразу же задумались над расширением жилплощади. Арсений показал в Инстаграм, что переезжают они действительно в роскошные апартаменты — подъезд выглядит как замок.

Настоящие хоромы, не хуже, чем у Пугачевой в Грязях: сын Валерии раскошелился на жилье

На видео видно, что квартира огромная, с высокими потолками, а из панорамных окон открывается захватывающий вид на город.

Новая квартира сына и невестки певицы Валерии

Новая квартира сына и невестки певицы Валерии

Новая квартира сына и невестки певицы Валерии

Поклонники поздравили Арсения с переездом, и пожелали новоиспеченной семье счастья на новом месте. Они отчитались, что уже перевезли рояль, поэтому Арсений сможет в свободное время заниматься музыкой. Валерия сейчас со своим мужем Иосифом Пригожиным отдыхает в Арабских Эмиратах, но после возвращения они обязательно отпразднуют новоселье в большом кругу семьи.

Источник: 1 Минута