Суп из копченой скумбрии и чесночным хлебом по типу “ежик”: специфический рецепт
Ингредиенты
4 измельченных зубчика чеснока.
50 г сливочного масла.
1 маленькая круглая буханка хлеба.
1 чайная ложка растительного масла, для приготовления.
4 мелко нарезанных стебля сельдерея и несколько листьев для сервировки.
1 мелко нарезанная луковица.
3 столовые ложки простой муки.
600 мл цельного молока.
2 крупные картофелины, нарезанные кубиками.
200г копченой скумбрии с перцем.
200 г замороженной кукурузы.
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Разотрите чеснок с 50 г сливочного масла. Нарежьте хлеб сначала в одну сторону, затем в другую (по образцу ёжика), но не прорезайте полностью. Наполните щели чесночным маслом, затем неплотно заверните в фольгу, оставив верх открытым до хрустящей корочки, и запекайте 20 минут, пока готовите похлебку.
Шаг 2
Нагрейте в кастрюле с маслом кусок сливочного масла. Добавьте сельдерей и лук, готовьте 5 минут или до мягкости, затем добавьте муку и перемешайте до состояния пасты. Вливайте молоко понемногу и готовьте до получения однородной массы и консистенции двойных сливок. Добавьте картофель и половину скумбрии, накройте крышкой и тушите 15 минут, пока картофель не приготовится.
Шаг 3
Оставшуюся скумбрию измельчить, добавить в суп с кукурузой и тушить 1-2 минуты, пока кукуруза не приготовится. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды. Перелейте в тарелки, посыпьте листьями сельдерея и подавайте с хлебом для макания.
Источник: 1 Минута