Суп из копченой скумбрии и чесночным хлебом по типу “ежик”: специфический рецепт

Ингредиенты

4 измельченных зубчика чеснока.

50 г сливочного масла.

1 маленькая круглая буханка хлеба.

1 чайная ложка растительного масла, для приготовления.

4 мелко нарезанных стебля сельдерея и несколько листьев для сервировки.

1 мелко нарезанная луковица.

3 столовые ложки простой муки.

600 мл цельного молока.

2 крупные картофелины, нарезанные кубиками.

200г копченой скумбрии с перцем.

200 г замороженной кукурузы.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Разотрите чеснок с 50 г сливочного масла. Нарежьте хлеб сначала в одну сторону, затем в другую (по образцу ёжика), но не прорезайте полностью. Наполните щели чесночным маслом, затем неплотно заверните в фольгу, оставив верх открытым до хрустящей корочки, и запекайте 20 минут, пока готовите похлебку.

Шаг 2

Нагрейте в кастрюле с маслом кусок сливочного масла. Добавьте сельдерей и лук, готовьте 5 минут или до мягкости, затем добавьте муку и перемешайте до состояния пасты. Вливайте молоко понемногу и готовьте до получения однородной массы и консистенции двойных сливок. Добавьте картофель и половину скумбрии, накройте крышкой и тушите 15 минут, пока картофель не приготовится.

Шаг 3

Оставшуюся скумбрию измельчить, добавить в суп с кукурузой и тушить 1-2 минуты, пока кукуруза не приготовится. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды. Перелейте в тарелки, посыпьте листьями сельдерея и подавайте с хлебом для макания.

Источник: 1 Минута