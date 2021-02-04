Сегодня 15:14
Просмотров: 90
Супер пышный кекс на кефире с белым шоколадом: невероятно мягкая и воздушная домашняя выпечка
Рецептов кексов на кефире много, но этот особенный. Попробуйте добавить в тесто кусочки шоколада – получите вкусную выпечку, которую даже на праздник можно приготовить.
Чтобы приготовить пышный кекс, возьмите эти продукты:
- 200 г муки
- 2 яйца
- 200 г кефира 2,5 %
- 1 ч. л. разрыхлителя теста
- 1/3 ч. л. соды
- 80 г сахара
- 100 г сливочного масла мягкого
- 70 г кокосовой стружки
- 80 г белого шоколада
- щепотка соли
Как сделать пышный кекс на кефире?
Пышный кекс на кефире
Пошаговый рецепт:
1. В глубокую миску кладем два яйца, всыпаем сахар, щепотку соли. Взбиваем миксером или венчиком 1 минуту.
2. Добавляем мягкое сливочное масло, кефир комнатной температуры, кокосовую стружку, просеиваем муку. Всыпаем разрыхлитель, соду. Перемешиваем до однородности.
3. Белый шоколад нарезаем небольшими кусочками, соединяем с тестом.
4. Форму для кекса застилаем пергаментной бумагой, выкладываем тесто.
5. Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.
Кекс готов! Можно пить чай. А если собираетесь подать на праздничный стол, то выпечку можно украсить сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.
Источник: 1 Минута
Загрузка...