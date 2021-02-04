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Супер пышный кекс на кефире с белым шоколадом: невероятно мягкая и воздушная домашняя выпечка

Супер пышный кекс на кефире с белым шоколадом: невероятно мягкая и воздушная домашняя выпечка

Рецептов кексов на кефире много, но этот особенный. Попробуйте добавить в тесто кусочки шоколада – получите вкусную выпечку, которую даже на праздник можно приготовить.

Чтобы приготовить пышный кекс, возьмите эти продукты:

  • 200 г муки
  • 2 яйца
  • 200 г кефира 2,5 %
  • 1 ч. л. разрыхлителя теста
  • 1/3 ч. л. соды
  • 80 г сахара
  • 100 г сливочного масла мягкого
  • 70 г кокосовой стружки
  • 80 г белого шоколада
  • щепотка соли

Как сделать пышный кекс на кефире?

Супер пышный кекс на кефире с белым шоколадом: невероятно мягкая и воздушная домашняя выпечка Пышный кекс на кефире

Пошаговый рецепт:

1. В глубокую миску кладем два яйца, всыпаем сахар, щепотку соли. Взбиваем миксером или венчиком 1 минуту.

2. Добавляем мягкое сливочное масло, кефир комнатной температуры, кокосовую стружку, просеиваем муку. Всыпаем разрыхлитель, соду. Перемешиваем до однородности.

3. Белый шоколад нарезаем небольшими кусочками, соединяем с тестом.

4. Форму для кекса застилаем пергаментной бумагой, выкладываем тесто.

5. Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.

Кекс готов! Можно пить чай. А если собираетесь подать на праздничный стол, то выпечку можно украсить сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

Источник: 1 Минута

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