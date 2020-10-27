Супер вкусное печенье с ароматной начинкой: теперь кефир не пропадет

Ингредиенты:

130 мл кефира

одно яйцо

50 мл растительного масла

60 г сахара

300 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Начинка:

сахар и корица

Приготовление:

В миске смешайте яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте.

Влейте кефир, растительное масло и снова перемешайте.

Добавьте немного просеянной муки и разрыхлитель. Перемешайте. Затем постепенно подсыпая муку, замесите мягкое и нелипкое тесто.

Тесто разделите на две половины. Каждую поочередно раскатайте в тонкий пласт. Формой вырежьте кружочки и посыпьте их смесью из сахара и корицы, сверните трубочкой.

Выпекать печенье примерно 15 минут при 180 °С.

Источник: 1 Минута