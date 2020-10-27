Сегодня 19:18
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Супер вкусное печенье с ароматной начинкой: теперь кефир не пропадет
Ингредиенты:
- 130 мл кефира
- одно яйцо
- 50 мл растительного масла
- 60 г сахара
- 300 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Начинка:
- сахар и корица
Приготовление:
В миске смешайте яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте.
Влейте кефир, растительное масло и снова перемешайте.
Добавьте немного просеянной муки и разрыхлитель. Перемешайте. Затем постепенно подсыпая муку, замесите мягкое и нелипкое тесто.
Тесто разделите на две половины. Каждую поочередно раскатайте в тонкий пласт. Формой вырежьте кружочки и посыпьте их смесью из сахара и корицы, сверните трубочкой.
Выпекать печенье примерно 15 минут при 180 °С.
Источник: 1 Минута
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