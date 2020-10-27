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Супер вкусное печенье с ароматной начинкой: теперь кефир не пропадет

Супер вкусное печенье с ароматной начинкой: теперь кефир не пропадет

Ингредиенты:
  • 130 мл кефира
  • одно яйцо
  • 50 мл растительного масла
  • 60 г сахара
  • 300 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Начинка:

  • сахар и корица
Приготовление:

В миске смешайте яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте.

Влейте кефир, растительное масло и снова перемешайте.

Добавьте немного просеянной муки и разрыхлитель. Перемешайте. Затем постепенно подсыпая муку, замесите мягкое и нелипкое тесто.

Тесто разделите на две половины. Каждую поочередно раскатайте в тонкий пласт. Формой вырежьте кружочки и посыпьте их смесью из сахара и корицы, сверните трубочкой.

Выпекать печенье примерно 15 минут при 180 °С.

Источник: 1 Минута

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