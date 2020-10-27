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Сырники с овсянкой за 15 минут: как приготовить быстрый и вкусный завтрак
Продукты:
- Творог – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Овсянка – 100 г
- Соль – 1\3 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Сода – 1\3 ч. л.
- Растительное масло
Пошаговый рецепт приготовления (ВИДЕО):
Творог смешайте с яйцами и содой. Перемешайте.
Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки.
Затем овсянку, сахар и соль соедините с творожной массой. Тщательно перемешайте. Сделайте сырники, обжарьте на сковороде с растительным маслом.
Подавать можно с ягодами, сметаной или медом.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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