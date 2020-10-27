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Сырники с овсянкой за 15 минут: как приготовить быстрый и вкусный завтрак

Сырники с овсянкой за 15 минут: как приготовить быстрый и вкусный завтрак

Продукты:
  • Творог – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Овсянка – 100 г
  • Соль – 1\3 ч. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Сода – 1\3 ч. л.
  • Растительное масло
Пошаговый рецепт приготовления (ВИДЕО):

Творог смешайте с яйцами и содой. Перемешайте.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки.

Затем овсянку, сахар и соль соедините с творожной массой. Тщательно перемешайте. Сделайте сырники, обжарьте на сковороде с растительным маслом.

Подавать можно с ягодами, сметаной или медом.

Приятного аппетита!

Сырники с овсянкой за 15 минут: как приготовить быстрый и вкусный завтрак
Сырники на завтрак

Источник: 1 Минута

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