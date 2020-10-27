Сырники с овсянкой за 15 минут: как приготовить быстрый и вкусный завтрак

Продукты:

Творог – 300 г

Яйца – 2 шт.

Овсянка – 100 г

Соль – 1\3 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Сода – 1\3 ч. л.

Растительное масло

Пошаговый рецепт приготовления (ВИДЕО):

Творог смешайте с яйцами и содой. Перемешайте.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки.

Затем овсянку, сахар и соль соедините с творожной массой. Тщательно перемешайте. Сделайте сырники, обжарьте на сковороде с растительным маслом.

Подавать можно с ягодами, сметаной или медом.

Приятного аппетита!

Сырники на завтрак

Источник: 1 Минута