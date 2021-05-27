Сытный и вкусный ужин – жареные куриные грудки в панировочных сухарях с салатом

Рецепт взят с сайта "Грандкулинар.Ру".

Вот какой список продуктов потребуется, чтобы приготовить на ужин настоящий гастрономический шедевр как в ресторане:

2/3 ст. майонеза

1/3 ст. рубленого свежего укропа

2,5 ч. л. горчичного порошка

2 ч. л. свежевыжатого лимонного сока

Крупная соль и свежемолотый перец

1 и 1/4 ст. панировочных сухарей

1 ст. мелко натертого зрелого сыра чеддер

2 яйца

1 ст. растительного масла

600 гр. филе куриных грудок, разрезать на широкие полосы

150 гр. салатной смеси "Месклан"

1/2 ст. томатов черри, разрезать пополам

Жареные куриные грудки в панировочных сухарях

Процесс приготовления куриной грудки на ужин лишь на первый взгляд может показаться сложным и длительным. Если вы готовите впервые, возможно, провести на кухне придется от 40 минут до часа. Однако если у вас есть малейшие кулинарные навыки, это время сократится до получаса, а то и меньше.

Первое, что вам нужно сделать - это приготовить соус: смешать в маленькой миске майонез, 1 ст. л. укропа, 2 ч. л. горчичного порошка, лимонный сок и 1 ст. л. воды.

Затем нужно добавить соль и перец по вкусу. Чтобы вкус соуса был более насыщенный и колоритный, дайте ему настояться.

Смешать в отдельной миске панировочные сухари, сыр, оставшуюся 1/2 ч. л. горчичного порошка, 1 ч. л. соли и 1/4 ч. л. перца. Взбить яйца в другой миске.

Приступаем непосредственно к мясу. Требуется нагреть в сковороде растительное масло. Погрузить куриные грудки во взбитые яйца, затем в панировочную смесь. Выложить частями на сковороду и жарить до золотистого цвета и хрустящей корочки, приблизительно по 3 мин. с каждой стороны. Переложить мясо на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. Поместить в большую чашу салатную смесь и перемешать с помидорами, оставшимся укропом и 3 ст. л. соуса. Посолить и поперчить. Разложить куриные грудки и салат по тарелкам и подавать с оставшимся соусом.

Сверху вы можете украсить блюдо зеленью.

Источник: 1 Минута