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Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Кроме указанных в списке ингредиентов, можно добавить любые овощи по вкусу. Состав указан на кастрюлю в 4 л, получится около 3 л наваристого супа.

Что понадобится

  • 0,5-0,7 кг любого филе – говядина, нежирная свинина, курица, индейка;
  • 0,5 кг картофеля;
  • 2 луковицы;
  • 2 морковки;
  • 2 болгарских перца;
  • 2 лавровых листика;
  • соль, перец;
  • свежая зелень;
  • растительное масло для зажарки.

На клецки:

  • 1 яйцо;
  • 50 мл молока;
  • 5 ст.л. с горкой муки.
Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень
Ингредиенты

Как готовить

Мясо порезать на кусочки, залить 3,5 л воды и варить на небольшом огне до готовности. Для говядины и свинины нужен час варки, для курицы – полчаса, а индейки 45 минут.

Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Лук измельчить, морковь натереть.

Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Лук обжарить на масле до готовности, добавить морковь, тушить еще 7-8 минут, помешивая.

Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Порезать перец и картофель. Когда мясо сварится, добавить картофель, а через 10 минут – перец и зажарку. Варить до готовности картофеля.

Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Из яйца, молока и муки сделать тесто на клецки.

Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Набирать по половине чайной ложки и опускать в кипящий суп. Чтобы новая порция не прилипала, ложку секунду подержать в кастрюле. Варить 5 минут, добавив специи, соль. К конце закинуть измельченную зелень, накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут

Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

 

 

Источник: 1 Минута

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