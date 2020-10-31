Сытный венгерский суп с мясом и клецками – вот за что мой муж любит осень

Кроме указанных в списке ингредиентов, можно добавить любые овощи по вкусу. Состав указан на кастрюлю в 4 л, получится около 3 л наваристого супа.

Что понадобится

0,5-0,7 кг любого филе – говядина, нежирная свинина, курица, индейка;

0,5 кг картофеля;

2 луковицы;

2 морковки;

2 болгарских перца;

2 лавровых листика;

соль, перец;

свежая зелень;

растительное масло для зажарки.

На клецки:

1 яйцо;

50 мл молока;

5 ст.л. с горкой муки.

Ингредиенты

Как готовить

Мясо порезать на кусочки, залить 3,5 л воды и варить на небольшом огне до готовности. Для говядины и свинины нужен час варки, для курицы – полчаса, а индейки 45 минут.

Лук измельчить, морковь натереть.

Лук обжарить на масле до готовности, добавить морковь, тушить еще 7-8 минут, помешивая.

Порезать перец и картофель. Когда мясо сварится, добавить картофель, а через 10 минут – перец и зажарку. Варить до готовности картофеля.

Из яйца, молока и муки сделать тесто на клецки.

Набирать по половине чайной ложки и опускать в кипящий суп. Чтобы новая порция не прилипала, ложку секунду подержать в кастрюле. Варить 5 минут, добавив специи, соль. К конце закинуть измельченную зелень, накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут

Источник: 1 Минута