Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 102

Таиланд временно отменяет плату за визу для украинцев

Таиланд временно отменяет плату за визу для украинцев

С 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года правительство Таиланда отменит для граждан Украины визовый сбор, который необходимо оплатить по прибытию в страну.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде, украинцы смогут получить туристическую визу сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат  - около 60 долларов.

Правительство Таиланда отменило консульский сбор для иностранцев из 21 стран, среди которых, в частности, Андорра, Бутан, Болгария, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

Как ожидается, инициатива поможет увеличить поток туристов на 30%.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 