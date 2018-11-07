Таиланд временно отменяет плату за визу для украинцев

С 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года правительство Таиланда отменит для граждан Украины визовый сбор, который необходимо оплатить по прибытию в страну.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде, украинцы смогут получить туристическую визу сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат - около 60 долларов.

Правительство Таиланда отменило консульский сбор для иностранцев из 21 стран, среди которых, в частности, Андорра, Бутан, Болгария, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

Как ожидается, инициатива поможет увеличить поток туристов на 30%.

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