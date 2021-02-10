Таисия Повалий призналась, что вышла замуж ради квартиры: фиктивный брак с Игорем Лихутой

Все бы ничего, но Таисии пришлось жить не просто вдвоем с родителями, а со всем семейством своего тогдашнего мужа

На начале своего звездного пути Таисия была очень бедная, и у нее даже не было своего жилья (не то, что сейчас — целая вилла на туристических островах). Когда Повалий начала сама жить и уехала в украинскую столицу, пришлось жить с первым мужем Владимиром Повалий.

Таисия и Владимир Повалий

Долго так начинающая звезда не смогла терпеть, и бросила Владимира. Аргументировала это тем, что было сложно уживаться со старшим поколением в одной квартире — довели бытовые ссоры.

Позднее артистка рассказывала, что чувствовала в тот момент, когда решилась уйти от первого мужа:

"Потом я захотела уйти из этой семьи, потому что отношение родителей моего первого мужа не всегда было корректным. Я не осуждаю их – трудно, когда две семьи теснятся в таких условиях".

Когда в жизни Таисии Повалий появился второй муж Игорь Лихута, никто из них и не подумывал о том, чтобы узаконить отношения

Таисия Повалий и Игорь Лихута

Незадолго после этого певица Повалий уже была известна, ведь одержала победу на "Славянском базаре". Тогдашнее правительство предложило новоиспеченной артистке комнату в гостинице, а позднее мэр Киева дал ей отдельную квартиру.

"По закону мне с сыном была положена двушка, а если бы у меня был муж, даже трешка", – пояснила артистка. "И я была вынуждена предложить Игорю жениться на мне. Если бы не предложила, может, мы бы до сих пор не были бы женаты. Можно сказать, что наш брак начинался как фиктивный – ради жилплощади", – вспомнила она.

Сейчас Таисия Повалий проводит много времени в Испании, где 11 лет назад приобрела виллу, и вспоминает те времена, когда приходилось тесниться с мамой бывшего мужа в маленькой квартирке и терпеть неудобства.

Источник: 1 Минута