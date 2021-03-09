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Так быстро пирог вы еще не готовили: дешевый рецепт отличного десерта к чаю или к приходу гостей

Так быстро пирог вы еще не готовили: дешевый рецепт отличного десерта к чаю или к приходу гостей

Его огромный плюс в том, что такой пирог вы приготовите очень быстро, а начинку можно выбирать любую на свой вкус: сухофрукты, ягоды, джем, шоколад или варенье.

Что нужно взять для пирога?

Так быстро пирог вы еще не готовили: дешевый рецепт отличного десерта к чаю или к приходу гостей Пирог с сахарной пудрой

Список ингредиентов — очень простой. Его можно собрать в любом магазине, а бюджет выйдет очень невысоким.

Мука пшеничная 200 г

Яйцо куриное 2 шт.

Масло сливочное 100 г

Кефир 180 мл

Сахар 100 г

Разрыхлитель теста 1 ч. Л.

Ванилин 1 щепотка

Процесс приготовления простого пирога к чаю

Так быстро пирог вы еще не готовили: дешевый рецепт отличного десерта к чаю или к приходу гостей Пирог с сахарной пудрой

1. В отдельной емкости требуется смешать яйца с кефиром, сахаром и сливочным маслом. До однородной массы добавить ванилин. Стоит отметить, что при приготовлении теста важно использовать продукты одинаковой температуры.

2. Далее смешать просеянную муку с разрыхлителем и всыпать в тесто, замесить массу.

3. Пергаментной бумагой застелите форму для выпечки и выложить часть теста, далее выкладываете свой слой из начинки, а затем - вторая половина теста. Разравниваем массу. Если вы добавляете жидкую начинку (джем, варенье и так далее) аккуратно добавляйте ее понемногу. Ведь если вы добавите сразу много, тесто может размокнуть и по итогу консистенция пирога получится не очень удачная — он будет расплываться.

4. Выпекать десерт в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Для того, чтобы подача была более эффектной и аккуратной, сверху можно посыпать сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута

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