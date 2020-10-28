"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
По словам украинской актрисы Ольги Сумской, ее не пугают трудности, связанные с подготовкой номеров для шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
Украинская актриса Ольга Сумская 27 октября в Instagram заявила, что хочет попробовать свои силы в качестве участницы проекта "Танцы со звездами" на "1+1".
"Как думаете, стоит ли мне в следующем сезоне попробовать свои силы и тряхнуть, как говорится? Вот [ведущий шоу] Юра Горбунов говорит, что не надо, но так хочется", – написала она.
По словам Сумской, ее не пугают трудности, связанные с подготовкой номеров для шоу.
"Надо фигачить день и ночь, но разве нас этим испугаешь?" – обратилась она к поклонникам.
Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).
14 лет назад Сумская была участницей проекта, выступая на паркете вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром.
25 октября 2020 года актриса снова вышла на паркет в качестве приглашенной участницы – она танцевала модерн вместе с парой актрисы Дарьи Петрожицкой и хореографа Игоря Голуненко.
Источник: gordonua.com/