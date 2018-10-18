Такого вы еще не видели и не слышали: воспитательница из Барышевки читает рэп (видео)

В Украине появилась новая "звезда" хип-хопа. Соцсети взорвал клип исполнительницы Alyona.alyona, которая представила видео на песню «Рыбки».

Согласно легенде, девушка работает воспитательницей в детсаду города Барышевка (Киевская область), на досуге пишет музыку и уже выпустила два видео на дебютную песню.

После прощания с детьми на работе девушка идет домой, где «наваливает под биты и горячий флоу свои тексты».

Из-за работы Алене трудно давать интервью, однако она успела сообщить, что пытается быть в теме всего, что происходит в хип-хопе. Например, следит за новыми артистами, но и про «старую школу» не забывает: «Люблю Лил Узи Верта, Трэвиса Скотта и, вместе с тем, классику — NWA, Wu-Tang Clan».

Она имеет аккаунт в Periscope, потому что там «все крутые рэпперы сидят». А еще, как сейчас принято, исполнительница сняла сразу два видео на дебютную песню. Выход второго клипа запланирован на 20 октября.

«Привет. Меня зовут Алена, я живу в Барышевке. Работаю в садике. И в свободное время я занимаюсь творчеством. Я пишу рэп. Люблю музыку и люблю детей», — рассказала девушка в видеообращении, записанном до выхода ее первого клипа.

Новости портала «Весь Харьков»