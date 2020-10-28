Такой завтрак вам понравится настолько, что вы будете себе часто делать: тосты со сгущенкой и сыром
Тосты – популярный завтрак у многих. В основном их делают либо солеными (с яйцом, сыром, колбасой) или же сладкими – с джемом. Но есть один вариант совершенно непохожий на все привычные вкусы – француские солено-сладкие тосты с сыром и сгущенным молоком.
Казалось бы странное сочетание дает очень оригинальный вкус и тот, кто попробовал такой завтрак, еще не раз захочет его попробовать. Тем более, что блюдо сытное и согревающее, что для холодной поры идеально.
Солено-сладкие тосты
Что понадобится (на одного человека)
- 2 ломтя тостового белого хлеба (или обычного, можно использовать 4 ломтика багета);
- 2 яйца;
- 70 г твердого сыра;
- 2 ст.л. сгущенного молока;
- 1 ст.л. сливочного масла
Как делать
Яйца чуть подсолить и взбить вилкой. Тосты обмакнуть в яйцо со всех сторон и обжарить на сковороде на половине масла до румяности.
Пока хлеб еще горячий, на один тост положить ломтики сыра.
Тосты с сыром
Сразу накрыть вторым тостом, смазать остатком размягченного масла и полить сгущенкой.
Готовые тосты
Источник: 1 Минута