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Сегодня 10:14
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Такой завтрак вам понравится настолько, что вы будете себе часто делать: тосты со сгущенкой и сыром

Такой завтрак вам понравится настолько, что вы будете себе часто делать: тосты со сгущенкой и сыром

Тосты – популярный завтрак у многих. В основном их делают либо солеными (с яйцом, сыром, колбасой) или же сладкими – с джемом. Но есть один вариант совершенно непохожий на все привычные вкусы – француские солено-сладкие тосты с сыром и сгущенным молоком.

Казалось бы странное сочетание дает очень оригинальный вкус и тот, кто попробовал такой завтрак, еще не раз захочет его попробовать. Тем более, что блюдо сытное и согревающее, что для холодной поры идеально.

Такой завтрак вам понравится настолько, что вы будете себе часто делать: тосты со сгущенкой и сыром Солено-сладкие тосты

Что понадобится (на одного человека)

  • 2 ломтя тостового белого хлеба (или обычного, можно использовать 4 ломтика багета);
  • 2 яйца;
  • 70 г твердого сыра;
  • 2 ст.л. сгущенного молока;
  • 1 ст.л. сливочного масла

Как делать

Яйца чуть подсолить и взбить вилкой. Тосты обмакнуть в яйцо со всех сторон и обжарить на сковороде на половине масла до румяности.

Пока хлеб еще горячий, на один тост положить ломтики сыра.

Такой завтрак вам понравится настолько, что вы будете себе часто делать: тосты со сгущенкой и сыром Тосты с сыром

Сразу накрыть вторым тостом, смазать остатком размягченного масла и полить сгущенкой.

Такой завтрак вам понравится настолько, что вы будете себе часто делать: тосты со сгущенкой и сыром Готовые тосты

 

 

 

 

 

Источник: 1 Минута

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