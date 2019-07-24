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«Талант есть у каждого». В Харькове откроется выставка Людмилы Чередниченко

«Талант есть у каждого». В Харькове откроется выставка Людмилы Чередниченко

Посмотреть работы харьковчанки Людмилы Чередниченко можно с 1 по 26 августа.

На выставке будут представлены более 30 работ автора в таких техниках, как живопись, вышивание лентами, вышивка бисером, «алмазная техника» (выкладка камнями), пэчворк, аппликация, айрис-фалдинг из ткани, самчиковская роспись, точечная роспись и кракле.

Людмила Чередниченко родилась в г. Харькове. В 1998 г. закончила Украинскую инженерно-педагогическую академию и получила полное высшее образование по специальности «Профессиональное обучение. Технолог легкой и текстильной промышленности».

Людмила Васильевна – вдохновенная художница, которая работает в самых разных техниках. Некоторые ее работы – это нестандартные синергические идеи, которые ломают стереотип об имеющихся традиционных техниках. Среди них – аппликация из сахарных стиков или вещи из прошлого, воплощенные в работе «Ящик воспоминаний» и оформленные с помощью штампов и текстурной пасты.

Открытие выставки состоится 1 августа в 17:00 в Центре культуры и искусства. Приглашаются все желающие.

Справки - по тел.: (057) 725-12-46, (057) 725-12-47.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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