Талантливая пекарка создает удивительные идеальные геометрические тортики

Когда руки растут из того места, с которого должны расти.

Кондитерка Лаурен Ко из Сиэтла имеет действительно золотые руки. Девушка выпекает пироги, которые украшает в очень нестандартный способ. Ее выпечка такая крутая, что иногда трудно поверить в ее реальность. Но нет, это просто торт, просто фрукты, просто крем.

С помощью разнообразных продуктов Лаурен делает идеальные торты с геометрическими узорами. Четкие формы, плавные переходы цветов, фракталы - такой красоты вы еще точно не видели.

Ну и как, скажите, съесть это произведение искусства?

Источник: https://lux.fm/ru/lifestyle_t4

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