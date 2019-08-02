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"Танці з зірками": эпатажная MARUV появится на паркете шоу

Танці з зірками: эпатажная MARUV появится на паркете шоу

Наконец-то стали известны имена новых участников шоу "Танці з зірками". Эпатажная певица MARUV также стала участницей танцевального шоу.

Отметим, что сначала #танціззіркамиchallenge от магического дискобола принял Даниэль, который в своем видео заинтриговал поклонников, кто из украинских артистов может стать следующим. В мыслях ведущего промелькнули образы танцующих певиц. 

Потом стало известно, что символ взрывного сезона прикатился к певице MARUV, которая готова была принять эстафету и пообещала всем встретиться на паркете.

Далее певица передала эстафету дальше популярному певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега.

Источник: www.segodnya.ua

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