Тараса Шевченка перенесли у віртуальну реальність

До дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка, яке відзначається 9 березня, митця перенесли у віртуальну реальність.

Такий проект запустила компанія ADVIN Ukraine, яка спеціалізується на інтеграції віртуальної та доповненої реальності. Відтепер кожен охочий може “поспілкуватися” з митцем за допомогою гаджета.

Для цього потрібно перейти на сайт проекту та просканувати QR-код за допомогою смартфона. Поет розмовляє у форматі digital — “мовою” спілкування сучасного покоління.

https://shevchenkotaras.adv.ua/?fbclid=IwAR1-VWCLhLccMT-mz2jWoVFZNY1yihQMYsMsl4t0f1VRepV3HNfu4CAhdqk

Наприклад, митець жартує про те, що міг би бути блогером у 2021 році, а якби знав, що його розмістять на стогривневій купюрі, то намалював би себе з усмішкою. За допомогою сервісу можна рухати поета та робити з ним фото.

Тарас Шевченко – український письменник, поет, мислитель і художник. 9 березня 2021 року відзначають 207 річницю від дня його народження.

Источник: internetua.com

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