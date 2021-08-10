Театр одесского разлива “ЛанжеронЪ» открывает сезон

12.08 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

"МОНЯ"

Трагикомедия по книге ЭФРАИМА СЕВЕЛЫ.

«Моня Цацкес - знаменосец»

Моня — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Главный герой Моня Цацкес – парикмахер, поразительный персонаж еврейской национальности, со всеми присущими этому навыками и умениями, изобретательности его ума позавидует даже другой такой же еврей!

Здесь плачешь от боли и смеешься до слез. Монины истории и эпизоды порой на грани фола, но очень яркие; гомерически смешные, нелепые, но вполне возможные, чего у нас только не происходит; грустные,наполненые таким душевным светом, что хочется и плакать, и смеяться одновременно. Жизнелюбие - как маленький росток на тонкой ножке.

Жизнелюбие, человеколюбие, мечта о жизни - только это и должно быть основой человеческих взаимоотношений, основой самого его - человеческого существования. Но не всегда оно так. Бок о бок сосуществуют ужасы и маленькие радости существования, бытия, присутствия в этом мире.

По доброму, душевно о самом страшном.

Возрастное ограничение! 18+

По итогам театральной ассамблеи «Харьковский счет» спектакль был признан лучшим в театральном сезоне 2018-2019

Спектакль «МОНЯ» по итогам театрального сезона 2018-2019 в Харькове был номинирован в лонг- лист Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко.

И 6 сентября 2019 года театр «ЛанжеронЪ» стал обладателем премии Вячеслава Панченко в номинации «Яркое театральное событие сезона 2018/2019» за спектакль «МОНЯ»

По итогам ХХII театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» (Херсон, Украина), 10-13 сентября 2020г.

«Лучшая мужская роль»

Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины

Спектакль «Моня» Э. Севелы

Театр Одесского разлива «ЛанжеронЪ» (г. Харьков)

-------------------------------------

17.08 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

“Вы меня улыбнули...”

Лирическая комедия по рассказам одессита АЛЕКСАНДРА БИРШТЕЙНА.

Соломон Герцен — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Сценография — Евгений Маслов

Режиссер — Галина Панибратец

Лучший способ поднять настроение — вспомнить что-нибудь приятное. Фотографии — это прекрасный способ освежить воспоминания, ведь мы стараемся запечатлеть на снимках именно счастливые моменты нашей жизни. Спектакль «Вы меня улыбнули» - это трогательная лирическая комедия, где можно вместе с героями из Одессы от души посмеяться, погрустить немного и вспомнить и о своих друзьях, любимых и дорогих сердцу людях с которыми связаны и ваши счастливые моменты, запечатленные на фотографиях жизни!!!

«…и может, мы вновь встретимся в этой необъятной жизни и, слегка соприкоснувшись боками, сумеем рассказать друг другу об удачах и неудачах, о событиях и покое, короче, обо всем, что видели мы в своем полете у небу…»

Если вы собрались ехать в Одессу – не ехайте, смотрите сюда!!!Соломон Маркович вам все расскажет за Одессу и за жизнь!!! Улыбнет, и сфотографирует на память, и еще пожелает вам, как истинный одессит с ироничностью и общительностью:

«Шоб я так жил как я вам это желаю!...»

-------------------------------------

19.08 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"На карантине я и моя Маша"

комедия

Автор двух ярких спектаклей из репертуара нашего театра, "Письмо Богу" и "Ролевые игры или квартет для двоих", Анатолий Исаакович Крым!

Наш Крым - классик драматургии, один из лучших и любимейших учеников Великого драматурга Александра Володина. Насколько умны, тонки и трагически ироничны его произведения! Театр "ЛанжеронЪ", искренне любя Анатолия Исааковича и ценя его творчество, решил снова обратиться к его литературному наследию! Тем более, что весёлую комедию "На карантине я и моя Маша", написанную в разгар карантина, весной и летом 2020 года, назвать "наследием" не повернётся язык: настолько умно, смешно и трогательно описывает автор ситуацию в стране, да и в семьях каждого из нас, насколько мастерски он возносит частные проблемы в разряд общечеловеческих!

В комедии "На карантине я и моя Маша" зрители вновь встретятся с полюбившимися им актёрами Театра "ЛанжеронЪ" Ириной Рабинович, засл.арт. Украины Игорем Мирошниченко, Наталией Парасочкиной-Вихтинской, Егором Онищенко, Татьяной Волковой, Екатериной Снедковой и засл.арт. Украины Виталием Бондаревым.

Спектакль, смеясь и плача на репетициях, поставила режиссёр Галина Панибратец.

Дорогие наши зрители, если Посмотрите с юмором на своё недавнее прошлое, на своё настоящее и очень быстро наступающее будущее!

Мы Вас ждём и любим!!!!

Новости портала «Весь Харьков»