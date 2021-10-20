Телеведущая Леся Никитюк отпраздновала день рождения в стиле диско

Леся Никитюк - активная и дружелюбная. Именно поэтому в ее праздник ей с самого утра начали писать множество теплых слов и поздравлений.

В сети ведущую поздравляли едва ли не все звезды первого эшелона – Оля Полякова, Маша Ефросинина, Наталья Могилевская, Слава Демин. На удивление, никого из них именинница не пригласила на празднование.

Кого Леся Никитюк пригласила на свой день рождения?

На праздник к длинноногой телеведущей пришли исключительно самые близкие люди.

Например, судя по фото, на тусовке Леди Ле был Роман Мищеряков - второй ведущий в программе "Пара на миллион". Также среди приглашенных гостей был Игорь Новинчук,известный как Богдан Богданович - водитель автобуса в проекте "Ле Маршрутка.

Также Леся Ивановна пригласила к себе на праздник Лию Ли - украинскую певицу.

Празднование у Никитюк было в стиле диско - яркие розовые наряды, блестки, стрелки. В общем, телеведущая и правда удивила.

Отметим, что многие поклонники телезвезды искренне расстроились тому факту, что на День рождение не был приглашен вероятный возлюбленный Леси Сергей Притула. Хотя, некоторые фанаты допускают, что он все таки был на праздновании, просто Леся его не захотела показывать на фотографиях, чтобы не увидела жена.

А еще, возможно, Сергей Притула не появился на празднике, чтобы его фанаты в очередной раз не набросились на Лесю.

Источник: 1 Минута