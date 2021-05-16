Телеведущая Леся Никитюк рассказала, где именно следует искать богатых мужчин

"Леся, что тебя связывает с Элина Свитолина? Как тебя "занесло" на ее благотворительный аукцион?",

В одном из интервью Екатерине Осадчей Леся призналась, что она дружит с украинской тенисисткой Элиной Свитолиной. Она гордится спортсменкой, однако видит в дружбе и свою выгоду.

— спросила Екатерина Осадчая, ведущая программы

"Мы познакомились с ней в Instagram: я целый год "лайкала" ее фотографии, а затем она в ответ начала "лайкать" меня. Я говорю Элине: "Если ты уже лайкаешь меня, то уже и подпишись на меня. Я тебя обожаю как спортсменку, ты прославляешь нашу страну! Это не совсем дешевый вид спорта, там собираются такие люди! Мы начали с ней общаться, и я поняла: "Вот с кем нужно дружить!",

— рассказала телеведущая программы "Кто сверху?" на телеканале Новый канал.

К слову, данное интервью ведущая программы "Светская жизнь" дала, будучи на благотворительном аукционе Свитолиной. Она пришла туда, потому что, по ее мнению, там собираются много состоятельных людей, среди которых себе можно найти достойного жениха.

Также Леся Ивановна поделилась, что ранее сама занималась спортом

Леся Никитюк

У нее даже был шанс представлять Украину на Олимпийских играх, но Леся не была готова связать всю свою жизнь со спортом.

"Мне нужно было обыграть другую спортсменку и выйти в финал. Я должна была финишировать прикосновением последние 2 метра. И я так финишировала, что сломала средний палец! Теперь он у меня кривой, и я всю жизнь вспоминаю, как я хотела выиграть те соревнования!",

— признается Никитюк.

Источник: 1 Минута