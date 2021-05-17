Теория заговора: почему Дженнифер Лопес выгоден роман с Беном Аффлеком

Возможное воссоединение Беннифер спустя 17 лет радует поклонников, но выглядит все это как-то подозрительно. Мы узнали, какую выгоду от романа получит каждый из участников звездной пары.

Нечто все-таки не позволяло радоваться за 51-летнюю Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека. Оба только что расстались со своими половинками, у обоих непростой бэкграунд, и теперь выглядит так, будто два одиночества вдруг вспомнили друг о друге и решили торжественно воссоединиться. В красивые истории в 21-м веке мало кто верит, вот и австралийская радиоведущая Эм Рушиано озвучила странную, но все объясняющую теорию.

В эфире своего подкаста Рушиано прочитала сообщение в директе Инстаграма от человека, который, как утверждает, тесно общается с командой Дженнифер Лопес.

«Мы много смеемся над всей этой историей, и мы настолько удивлены, что люди на это ведутся. Это полная чушь», — сообщил источник.

Дальше ведущая прочитала, что пиар-команда Джен всеми силами пытается сохранить латиноамериканской звезде образ секс-символа, которым она является долгие годы. Но ареол привлекательности спал, когда в СМИ начали появляться слухи о многочисленных изменах жениха Лопес Алекса Родригеза, с которым она пару недель назад рассталась. Звучит логично, не так ли?

Поэтому Лопес придумали историю, якобы Аффлек месяцами ее добивался и заваливал письмами, в которых делал комплименты ее внешнему виду и признавался, что хотел бы быть рядом с Дженнифер. И всего через две недели после расставания Лопес стала появляться в компании бывшего жениха.

Напомним, об изменах Алекса Родригеза долгое время ходили слухи в Голливуде, но Дженнифер упорно делала вид, что их не замечает. Не так давно разгорелся скандал — выяснилось, что мужчина вновь совершил адюльтер, и на этот раз с молодой блондинкой, участницей реалити-шоу Мэдисон Лекрой. Привлекательная американка, конечно же, свою связь с возлюбленным Лопес всячески отрицала.

Что же касается Дженнифер и Бена, то у обоих огромный опыт отношений. Аффлек 10 лет был в браке с Дженнифер Гарнер, от которых воспитывает троих детей: Вайолет, Серафину и Сэмюэля. В январе этого года актер расстался с кубинкой Аной де Армас, которая, судя по Инстаграму и снимкам папарацци, недолго из-за этого переживала.

Дженнифер была помолвлена по меньшей мере пять раз, но замужем была трижды. Наиболее серьезными были отношения с Марком Энтони, от которого у нее появились близнецы — Эмма и Макс.

Источник: Новости Ю

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