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Теперь заживем: разработали алкоголь, который не вызывает похмелья

Теперь заживем: разработали алкоголь, который не вызывает похмелья

Тот момент, когда научные исследования бывают действительно полезными.

В Имперском колледже Лондона создали синтетический спирт, который не вызывает похмелья, в противовес обычному.

Профессор Дэвид Натт, который занимался проектом, работал над изобретением еще с 1983 года.

Как говорит ученый, алкоголь на основе этого спирта будет вызывать опьянение и приятное настроение, но вот голова на следующее утро у тебя не будет болеть. Уже через 5 лет продукт под названием "Alcarelle" может появиться на полках магазинов.


Источник: lux.fm

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Темы: алкоголь

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