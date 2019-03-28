Термальные воды и дикие животные: что можно посмотреть, не уезжая далеко от Украины

На расстоянии буквально одного часа езды на автомобиле от Украины находится город, который уже в третий раз был выбран Туристическим городом года в Венгрии. Это одно из направлений, наиболее динамичных в туризме, которое за последние годы увеличило число посетителей почти вдвое.

В прошлом году Ниредьгаза стала единственным городом Венгрии, получившим право членства во Всемирной туристической организации в структуре ООН - UNWTO. Благодаря регулярному привлечению проектов развития в городе Ниредьгаза до 2020 года будут осуществлены туристические инвестиции на сумму 39 миллионов евро. Главная туристическая "приманка" Ниредьгазы - уютный курортный городок Шоштодьодьфюрде (Sóstógyógyfürdő), который славится своими термальными водами.

Одной из самых ярких его достопримечательностей является купальный комплекс, состоящий из гостиницы "Fürdőház", озера-пляжа "Tófürdő", курорта "Parkfürdő" и Аквапарка и спа-центра "Аквариус". Любимым местом отдыха для взрослых и пожилых туристов является спа-центр "Мир термальных вод". Регенерацию обеспечивают термальные бассейны, джакузи, бассейны Кнейпа и мир саун.

Термальная вода, в состав которой входит хлорид натрия, гидрокарбонат, йод, бром, имеет чрезвычайно положительное влияние при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Качество, здоровье, элегантность - это предлагает посетителям новый бальнеологический отдел общей площадью 1400 квадратных метров уровня XXI века, где можно выбрать из широкого ассортимента бальнеологических и физиотерапевтических процедур.

Молодежь оценит "Мир развлечений", где для храбрых есть гигантские горки, бассейн с морскими волнами, коридор с током, водяной завесой и пещерой. Настоящие приключения ждут и маленьких: в "Детском мире" царит атмосфера настоящих джунглей. В летний сезон идеальным местом развлечений и отдыха для всех поколений является курорт "Parkfürdő", растянувшийся в тени старых деревьев, на территории общей площадью 10 гектаров. Для полной релаксации тут имеется крупнейший в Венгрии пул-бар с широким ассортиментом вкусных коктейлей и освежающих напитков. Летом по средам и пятницам здесь же для любителей ночного купания проводятся ретро и латинские вечеринки. Поклонников природных вод ожидает пляж природного озера "Tófürdő".

В Шоштодьодьфюрде никак не обойтись без визита в Зоопарке "Sóstózoo" - лучший зоопарк Европы 2015 года, который в 2017 году был назван "Туристическим аттракционом года" в Венгрии. Посетители имеют возможность прогуляться среди редких животных мира, в дубовом лесу общей площадью 30 гектаров, в котором обитают более 5000 различных зверей. Одним из самых интересных объектов зоопарка является уникальная в Центральном и Восточном регионе Зеленая пирамида, на первом этаже которого находится огромный окенариум.

Посетители имеют возможность бродить в прозрачном подводном туннеле, разглядывая флору и фауну Индийского океана. Над ним находится трехъярусный индонезийский тропический лес высотой 15 метров. Дом "Виктория" представляет мир редких и необычных зверей. С миром Анд и Кордильер гости имеют возможность ознакомиться с высоты деревьев, гуляя по подвесным мостам, ну а в дополнение их будут развлекать шоу тюленей и попугаев.

На территории курортного городка Шоштодьодьфюрде можно посетить деревню-музей, единственный живой этнографический музей под открытым небом в Северо-восточной части Венгрии. Он отражает и представляет разнообразную народную архитектуру и культуру жилья древних времен данного региона, объединенные в структуру одного села. Посетители смогут попробовать лакомства из печи и даже присоединиться к особому миру традиционных сельских праздников, благодаря многочисленным местным мероприятиям.

В Ниредьгазском "Парке приключений" родители и дети могут испытать свое мужество и ловкость на канатной дорожке с препятствиями с более 100 остановками. Ниредьгаза ожидает своих гостей с широким ассортиментом мест размещения от 4-звездочных отелей через пансионаты и кемпинги до частных возможностей проживания. Общее количество мест проживания - на 3000 человек.

С августа 2018 года гостей Ниредьгазы ждет особый отель. Это - "Hotel Pangea" ("Пангеа") на 38 номеров, который находится прямо на территории зоопарка, и в стоимость проживания включен неограниченное его посещение. Только открывшись, гостиница "Пангеа" уже успела принять участие в престижном международном конкурсе International Hospitality Awards и выйти в финал в двух номинациях. Ну а к главному сезону этого года откроется новый отель с 122 номерами на 200 человек и секционным многофункциональным конференц-залом - "Hotel Sostó Resort & Spa", который будет связан крытым коридором с аквапарком и спа-центром "Аквариус". К услугам гостей отеля будут все бальнеологические и велнес-спа-центра.

Источник: lime.apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»