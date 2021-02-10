Тесто делаю за 5 минут без миксера: ароматные лимонные пирожные с благородным вкусом

Даже миксер не придется доставать, чтобы приготовить лимонные пирожные к чаю. Выпечка готовится быстро из доступных продуктов, но ее нельзя назвать просто повседневной.

Получаются вкусные пирожные с ярким свежим лимонным ароматом, которые даже гостям на праздник можно подать в качестве десерта.

Ингредиенты:

один лимон среднего размера

сахар – 160 г

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч. л.

яйца – 3 шт.

молоко тёплое – 200 мл

сливочное масло – 50 г

кокосовая стружка – 50 г

мука пшеничная просеянная – 90 г

Приготовление:

1. На мелкой терке натираем лимонную цедру, только желтую часть кожуры, поскольку белая – горчит. Также выжимаем сок.

2. Сливочное масло растапливаем удобным способом. Можно в микроволновке или на плите. Добавляем теплое молоко, яйца, сахар, щепотку соли и кокосовую стружку. Также добавляем подготовленную цедру и лимонный сок. С помощью обычного венчика размешиваем ингредиенты до однородности.

3. Дальше просеиваем пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста. Перемешиваем до однородной массы без комочков. Тесто получается довольно жидким, как густой кефир, но так и должно быть.

4. Форму с бортиками застилаем пергаментной бумагой. Выливаем тесто. В данном рецепте диаметр формы – 18 на 19 см.

5. Выпекать 35-40 минут в разогретой духовке до 170 градусов. После выпечки пирожное достаем из формы, снимаем пергамент. Когда остынет, можем разрезать на порции. Тесто невероятно нежное и легко разрезается.

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Источник: 1 Минута