The BEATLES выпустили клип с уникальными кадрами из архивов

The Beatles выпустили клип, созданный с архивных фото и видео. Он посвящается 50-летию альбома The White Album.

Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Клип на записанную 50 лет назад песню "Glass Onion" создали экс-бас-гитарист группы Пол Маккартни и арт-директор Ричард Гамильтон в его лондонской студии.

Группа The Beatles - одна из самых успешных с коммерческой точки зрения музыкальных групп в истории популярной музыки, распалась в 1970-м году. Количество проданных пластинок группы превышает один миллиард экземпляров, что является рекордом мировой музыкальной индустрии.

Источник: prm.ua

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