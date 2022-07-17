Дозвілля
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 119

The Rolling Stones спели свой культовый хит вместе с украинцами в Вене (ВИДЕО)

The Rolling Stones спели свой культовый хит вместе с украинцами в Вене (ВИДЕО)

Легендарные музыканты исполнили с хористами из Киева хит You Can't Always Get What You Want 1969 года

Вместе с вокалистом группы Миком Джаггером в Вене исполнили хит 1969 года You Can't Always Get What You Want украинские хористы. Об этом пишет издание Rolling Stones. Концерт состоялся на австрийском стадионе им. Эрнста Хаппеля.

Хор мальчиков "Дзвiночок" и женский хор "Вогник" специально приехали для этого из Киева. Таким образом, британские музыканты решили продемонстрировать свою солидарность с украинцами.

"Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь сегодня вечером", — крикнул Мик Джаггер со сцены.

Джерело: telegraf.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МОЗ заявляє про відсутність дефіциту вакцин для календарних щеплень
Сегодня 10:44    76
Голова Сейму Польщі: Не можемо відійти від України, бо путін на ній не зупиниться
Сегодня 10:29    95
Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 17 липня 2022 року
Сегодня 10:21    108
В США одобрена подготовка наших летчиков к управлению F-15 или F-16
Сегодня 09:47    110
Россию окружат установками HIMARS
Сегодня 09:35    229
Харківщина. 17 липня
Сегодня 09:31    152
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07
Сегодня 09:25    102
Темпи повернення людей до Харкова знизилися
Сегодня 09:23    145
Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
Сегодня 08:58    131
353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 08:58    93
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 