Тяжело больной Сергей Бабкин узнал причину потери зрения: жена не сдержалась, и в истерике рассказала правду

Как оказалось, Сергею нужна срочная и дорогостоящая операция, которую в Украине музыканту сделать пока что не могут

Снежана Бабкина, которая в данный момент находится рядом со своим мужем, и старается его во всем поддерживать, в Инстаграм-аккаунте рассказывает о его самочувствии.

Поэтому семья Бабкиных срочно занялась поиском клиники за границей, и уже присмотрела себе один вариант.

Накануне супруга Сергея Бабкина Снежана рассказала в сторис, что врачи нашли причину, из-за которой музыкант начал слепнуть.

По официальной версии Снежаны, осложнение на глаза дал вирус в почках, который долго не давал о себе знать.

Сейчас пара готовится к поездке в Австрию, где 5 февраля Сергею сделают операцию на отслоившуюся сетчатку глаз.

Сергей Бабкин и жена Снежана

Снежана Бабкина

Снежана Бабкина поблагодарила фанов за поддержку и отметила, что передает все теплые и искренние сообщения поклонников Сергею. По словам супруги артиста, пока они находятся в состоянии ожидания.

Вылет в Вену запланирован у пары на 1 февраля, понедельник

"Ожидания 1 февраля, когда мы сможем вылететь. Мы бы вылетели еще вчера, но в связи с этими карантинными трудностями, мы не можем физически этого сделать и клиника записала нас аж 2-го. С 2-го до 5-го будет проводиться их диагностика. Немцы никому не доверяют, будут делать свою и на 5 число уже назначена операция. Самое главное, чтобы до 5-го не потерять то, что мы имеем", - высказалась Снежана Бабкина.

Жена и концертный директор Сергея верит, что за рубежом ему смогут помочь вернуться в здоровое состояние и полноценную жизнь.

Источник: 1 Минута