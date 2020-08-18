«Тихо плакала». СМИ рассказали, как Дженнифер Энистон отреагировала на беременность Джоли

Энистон пришлось пережить тяжелый момент во время интервью Vanity Fair.

Стало известно, как Дженифер Энистон отреагировала на новость о том, что Анджелина Джоли ждет ребенка от Брэда Питта.

16 лет назад Дженнифер как раз только покинула сериал Друзья, чтобы создать долгожданную семью с Питтом. Но вместо этого Брэд влюбился в Анджелину на съемочной площадке Мистера и миссис Смит и покинул Дженнифер в январе 2005 года. Тогда актриса чувствовала себя полностью опустошенной. Пресса активно писала о романе Питта с Джоли.

Как сообщает The Mirror, Энистон пришлось пережить неприятный момент во время интервью Vanity Fair. Тогда журналист распространил слухи о том, что Анджелина уже беременна (за два месяца до развода Джен и Брэда). «Я предпочитаю верить своему мужу. Но на данный момент меня ничто не удивит», — сказала тогда звезда и тихо заплакала.

«Я была бы роботом, сказав, что не испытываю гнева, обиды, смущения. Я просто не знаю, что произошло. Я должна думать, что по какой-то причине впустила это в свою жизнь», — заявила после развода Энистон.

А недавно в одном из интервью актриса подчеркнула, что не жалеет о браке с Питтом. «Я действительно люблю его. И буду любить всю оставшуюся жизнь. Он фантастический человек. Я ни о чем не жалею и не собираюсь ругать себя по этому поводу… Это были прекрасные и в какой-то степени сложные отношения», — сказала звезда.

Источник: nv.ua/

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