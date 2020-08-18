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«Тихо плакала». СМИ рассказали, как Дженнифер Энистон отреагировала на беременность Джоли

«Тихо плакала». СМИ рассказали, как Дженнифер Энистон отреагировала на беременность Джоли

Энистон пришлось пережить тяжелый момент во время интервью Vanity Fair.

Стало известно, как Дженифер Энистон отреагировала на новость о том, что Анджелина Джоли ждет ребенка от Брэда Питта.

16 лет назад Дженнифер как раз только покинула сериал Друзья, чтобы создать долгожданную семью с Питтом. Но вместо этого Брэд влюбился в Анджелину на съемочной площадке Мистера и миссис Смит и покинул Дженнифер в январе 2005 года. Тогда актриса чувствовала себя полностью опустошенной. Пресса активно писала о романе Питта с Джоли.

Как сообщает The Mirror, Энистон пришлось пережить неприятный момент во время интервью Vanity Fair. Тогда журналист распространил слухи о том, что Анджелина уже беременна (за два месяца до развода Джен и Брэда). «Я предпочитаю верить своему мужу. Но на данный момент меня ничто не удивит», — сказала тогда звезда и тихо заплакала.

«Я была бы роботом, сказав, что не испытываю гнева, обиды, смущения. Я просто не знаю, что произошло. Я должна думать, что по какой-то причине впустила это в свою жизнь», — заявила после развода Энистон.

А недавно в одном из интервью актриса подчеркнула, что не жалеет о браке с Питтом. «Я действительно люблю его. И буду любить всю оставшуюся жизнь. Он фантастический человек. Я ни о чем не жалею и не собираюсь ругать себя по этому поводу… Это были прекрасные и в какой-то степени сложные отношения», — сказала звезда.

Источник: nv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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