TikTok став найпопулярнішим застосунком у світі

Соціальна мережа TikTok обійшла Facebook і стала найпопулярнішим застосунком для спілкування в світі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС з посиланням на дані аналітичної компанії App Annie.

Китайська платформа для обміну відео – єдиний застосунок, що не належить Facebook, який увійшов до п’ятірки світових лідерів по завантаженнях. Застосунки, що належать Facebook, займали перше місце з моменту початку опитування в 2018 році.

У своїй країні власник TikTok ByteDance також займає перше місце з відео-застосунком на китайській мові Douyin.

Зазначається, що популярність TikTok виникла навіть після того, як колишній президент США Дональд Трамп спробував заборонити його в Америці.

Друге місце рейтингу наразі займає Facebook, третє – WhatsApp. У п’ятірку також входять Instagram та Facebook Messenger.

Источник: bykvu.com/

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