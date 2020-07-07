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TikTok заблокировали в Гонконге

TikTok заблокировали в Гонконге

В компании принципиально отрицают возможность цензуры в приложении и отказываются предоставлять персональные данные пользователей.

На территории Гонконга заблокировали приложение TikTok. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей компании.

Приложение будет заблокировано на протяжении ближайших дней. Причиной стало рассмотрение властями КНР закона о нацбезопасности.

В компании подчеркнули, что принципиально отказывались вводить цензуру в приложение или предоставления персональных данных юзеров.

Закон о национальной безопасности в Гонконге разрабатывается Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга. Ожидается, что резонансный проект войдет в основной закон в августе 2020 года.

Этот закон позволит усилить контроль над регионом и заставит представителей Гонконга регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР.

Ранее Индия закрыла доступ к ряду китайских приложений, в том числе и к TikTok. Также сообщалось, что Китай оштрафовал TikTok за отказ от ценностей социализма.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: соцсети

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