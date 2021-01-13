Тина Кароль дерзко обратилась к Дану Балану: “Я не для твоих…”

Помимо своей основой вокальной деятельности, Тина также является ведущей шоу "Танцы со звездами", судьей проекта "Голос страны", и вероятной любовницей молдавского исполнителя Дана Балана.

Почти каждый день она публикует что-то в свой Инстаграм, и накануне она опубликовала несколько селфи крупным планом.

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"Я не для твоих побед", — загадочно написала украинская исполнительница и любимица Юрия Горбунова.

В комментариях поклонники буквально взорвались, и писали не только комплименты, но и многочисленные напоминания о Дане Балане:

Но с Даном Баланом вы были красивой победой, — пишет пользователь с ником sasha_delin;

Мне кажется, нас ждёт что-то интересное, — пишет пользователь с ником _vika.frsv_;

Собираем текст новой песни по кусочкам: сначала лед, теперь победа, — пишет фолловер с никнеймом unicornozavr;

Ничего не понятно, но зато очень красивая, — пишет пользователь с ником eenterradorr.

Напомним, пресс-служба телеканала 1+1 уже заявила о том, что Тина Кароль стала судьей проекта "Голос страны".

Тина Кароль в платье из кожи показала свою фигуру

Тина Кароль в платье из кожи показала свою фигуру

Однако в 11-ом сезоне будет не Дан Балан ее партнером, а король волчиц Олег Винник.

Это фанатов пары очень огорчило, и они требовали заменить судью. Но пресс-служба телеканала на это не пошла, потому что этап "слепых" прослушиваний был уже отснят.

Источник: 1 Минута