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Тина Кароль и Дан Балан появятся вместе на «Танцах со звездами»: фанаты в предвкушении

Тина Кароль и Дан Балан появятся вместе на «Танцах со звездами»: фанаты в предвкушении

Тине Кароль уже давно приписывают роман с певцом Даном Баланом. Все началось с проекта “Голос”, где Дан и Тина были наставниками. Молдавский певец постоянно проявлял особое внимание к украинской красавице, а Кароль смущенно улыбалась в ответ. Особую романтическую связь заметили многие, но Дан и Тина правду о своих отношениях держат в секрете.

Тина Кароль и Дан Балан появятся вместе на «Танцах со звездами»: фанаты в предвкушении
Дан Балан и Тина Кароль

Тина Кароль является неизменной ведущей шоу «Танцы со звездами» вместе с Юрием Горбуновым. В прошлом эфире танцевального шоу ведущие решили обсудить, кто бы мог третий к ним присоединиться. Кароль решила предложить кандидатуру Кати Осадчей — жены Горбунова, а Юрий ответил, что не против видеть вместе с ними Дана Балана, с которым Тине приписывают роман. Кароль никак не ответила на эти слова, а лишь загадочно улыбнулась.

Такой диалог между ведущими вызвал настоящую бурю обсуждений в Сети. Судя по комментариям, телезрители будут рады видеть на сцене украинского шоу Дана Балана. «Приглашайте, мы ждём», «Очень за Даном соскучились», «Одно ясно…он скоро появится… с языка не спускают…и женщина цветет при упоминании…ждем.», — прокомментировали пользователи Сети.

Источник: 1 Минута

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