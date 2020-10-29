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Тина Кароль игриво повиляла бедрами и села на шпагат: показала поклонникам все

Тина Кароль игриво повиляла бедрами и села на шпагат: показала поклонникам все

За личной жизнью Тины Кароль следит более 1,5 миллиона подписчиков в Инстаграм. Певица регулярно балует своих поклонников свежими фотографиями из своей жизни. Изумительная красавица в последнее время начала раскрываться по-новому. Если раньше Тина демонстрировала очень сдержанные образы в роскошных платьях, то сейчас артистка начала щекотать фантазию своих поклонников более откровенными снимками.

Недавно на фан-странице Тины Кароль появилось видео с репетиции. В ролике Тина ритмично двигается под музыку, а в конце — садится на шпагат.

Растяжка Тины по-настоящему удивила Пользователей Сети. В комментариях они выразили свое восхищение. «Наша девочка родная, наша трудяжка и наша гордость. Любим навечно», «Восхищаюсь бесконечно », «Восторг», «Словами не передать восхищение этим человеком »,  — прокомментировали фолловеры.

Источник: 1 Минута

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