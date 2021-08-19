Тина Кароль не устояла на сцене: завалилась прямо посреди песни. Поднимала поп-диву охрана

Если погуглить фразу "Тина Кароль упала со сцены", вы найдете видео с одного из Одесских выступлений. Так, выступая в Одессе в одном из клубов, артистка не удержала равновесие на маленьком подиуме. Танец был подвижным, а Тина не успела сориентироваться во время.

Поклонники в этот момент очень испугались, ведь если бы Кароль сильно ушиблась, пришлось бы прерывать выступление. Однако 15 лет на сцене для Тины Кароль не прошли даром, и артистка научилась мастерски выходить из всех нестандартных ситуаций.

Отметим, ко Дню независимости Украины в честь тридцатилетия Тина презентует новый альбом "Молодая кровь". Это первый подобный формат в Украине.

Его задумка в том, что известная и очень популярная певица Кароль записывает новые классные треки с малоизвестными исполнителями. Посыл этого альбома заключается в том, чтобы показать - в стране есть не только первые лица и те, кто каждый день на ТВ. А и другие талантливые люди, которые, по разным причинам, еще не достигли такой заоблачной популярности.

Инициативу альбома "Молодая кровь" поддержало государство - выпускается он при поддержке государственных структур.

Тина Кароль

Также добавим, что ранее Тина Кароль заявляла - теперь она не будет принимать участие в проекте "Голос страны". Сразу после этого заявления она выпустила свой новый трек "Скандал" и альбом под названием "Красиво". Поэтому поклонники однозначно заявили - уход из ТВ-шоу позволил Тине Григорьевне больше времени тратить на личное творчество и развитие.

Источник: 1 Минута