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Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов

Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов

К платью она подобрала туфли из своей коллекции.

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая 25 января отметила день рождения, продемонстрировала эффектный наряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

36-летняя артистка опубликовала в Instagram Stories снимки, на которых запечатлена во время примерки.

Кароль похвасталась обновкой из последней коллекции украинского бренда Anna October. Тренер Голосу країни-11 позировала в атласном черном платье-бюстье с разрезами. Стоимость сексуального наряда составляет 625 долларов (17, 560 гривен).

Свой соблазнительный образ исполнительница дополнила сабо со сверкающими камнями из своей первой коллекции обуви, которую выпустила совместно с брендом Kachorovska.

Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов

Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов

Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов

Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов

Источник: hronika.info/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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