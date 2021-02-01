Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов
К платью она подобрала туфли из своей коллекции.
Украинская поп-дива Тина Кароль, которая 25 января отметила день рождения, продемонстрировала эффектный наряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
36-летняя артистка опубликовала в Instagram Stories снимки, на которых запечатлена во время примерки.
Кароль похвасталась обновкой из последней коллекции украинского бренда Anna October. Тренер Голосу країни-11 позировала в атласном черном платье-бюстье с разрезами. Стоимость сексуального наряда составляет 625 долларов (17, 560 гривен).
Свой соблазнительный образ исполнительница дополнила сабо со сверкающими камнями из своей первой коллекции обуви, которую выпустила совместно с брендом Kachorovska.
Источник: hronika.info/