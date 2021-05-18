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Тина Кароль продает платки собственного бренда за баснословные деньги: только для богачей

Тина Кароль продает платки собственного бренда за баснословные деньги: только для богачей

Тина Кароль — успешная, талантливая, красивая и одна из самых известных певиц Украины. Кроме того, она является одной из самых высокооплачиваемых артисток на украинской сцене. Однако Тина Кароль зарабатывает не только на своих концертах, но и на своем собственном имени. Артистка стала лицом многих крупных компаний, таких как Garnier, Huawei, «Укрзолото». Также певица успела выпустить собственную коллекцию туфель, сумочек. Певица выпустила под своим брендом чулки, платья-худи и даже свечу в виде себя.

Тина Кароль продает платки собственного бренда за баснословные деньги: только для богачей Тина Кароль презентовала собственную свечу

А недавно Кароль совместно с популярным украинским брендом "DOLYA" презентовала лимитированную коллекцию платков, дизайнером которых стала сама артистка. Маленький платочек размером 43х43 см стоит 1550 гривен.

Тина Кароль продает платки собственного бренда за баснословные деньги: только для богачей Платок от Тины Кароль стоит баснословных денег

Стоит отметить, что пользователи Сети были возмущены такой ценой на обычный платок. Некоторые отметили, что нолик в этой цене явно лишний.

Напомним, недавно Тина Кароль, сама того не ведая, попала в скандал. Продюсер шоу "Голос страны" Владимир Завадюк признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана, который начался во время девятого сезона шоу "Голос страны", изначально был выдумкой режиссеров для поднятия рейтинга шоу.  Много поклонников Тины Кароль и Дана Балана, которые искренне верили в настоящие чувства между артистами, были разочарованы и начали обвиняя артистов во лжи.

Больше о фиктивной любви Дана Балана и Тины Кароль смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута

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