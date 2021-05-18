Тина Кароль продает платки собственного бренда за баснословные деньги: только для богачей

Тина Кароль — успешная, талантливая, красивая и одна из самых известных певиц Украины. Кроме того, она является одной из самых высокооплачиваемых артисток на украинской сцене. Однако Тина Кароль зарабатывает не только на своих концертах, но и на своем собственном имени.

Артистка стала лицом многих крупных компаний, таких как Garnier, Huawei, «Укрзолото». Также певица успела выпустить собственную коллекцию туфель, сумочек. Певица выпустила под своим брендом чулки, платья-худи и даже свечу в виде себя.

Тина Кароль презентовала собственную свечу

А недавно Кароль совместно с популярным украинским брендом "DOLYA" презентовала лимитированную коллекцию платков, дизайнером которых стала сама артистка. Маленький платочек размером 43х43 см стоит 1550 гривен.

Платок от Тины Кароль стоит баснословных денег

Стоит отметить, что пользователи Сети были возмущены такой ценой на обычный платок. Некоторые отметили, что нолик в этой цене явно лишний.

Напомним, недавно Тина Кароль, сама того не ведая, попала в скандал. Продюсер шоу "Голос страны" Владимир Завадюк признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана, который начался во время девятого сезона шоу "Голос страны", изначально был выдумкой режиссеров для поднятия рейтинга шоу. Много поклонников Тины Кароль и Дана Балана, которые искренне верили в настоящие чувства между артистами, были разочарованы и начали обвиняя артистов во лжи.

Больше о фиктивной любви Дана Балана и Тины Кароль смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута