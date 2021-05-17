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Тина Кароль публично призналась в чувствах Дану Балану: “Навязать любовь невозможно”

Тина Кароль публично призналась в чувствах Дану Балану: “Навязать любовь невозможно”

Около недели назад продюсер шоу "Голос страны" впервые признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана, который начался во время девятого сезона шоу "Голос страны", изначально был выдумкой режиссеров. Романтическая история между судьями проекта должна была поднять рейтинги шоу.  Впрочем так и получилось.

Тина Кароль публично призналась в чувствах Дану Балану: “Навязать любовь невозможно” Тина Кароль и Дан Балан

После такого откровения публика была возмущена обманом. Много поклонников Тины Кароль и Дана Балана, которые искренне верили в настоящие чувства между артистами, были разочарованы и начали писать гневные комментарии, обвиняя артистов во лжи.

Это содействовало дать комментарии самих героев скандала. Несколько дней назад Дан Балан в своем Инстаграм-блоге написал пост, где признался, что изначально "любовь" с Тиной Кароль и правда была выдумкой режиссеров, но потом у них действительно возникла симпатия, а остальное люди сами додумали.

Тина Кароль тоже решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и объяснилась в Инстаграм-сториз. Артистка опубликовала совместное фото с Даном Баланом и написала:

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше — это наш secret paradise!"

Тина Кароль публично призналась в чувствах Дану Балану: “Навязать любовь невозможно” Комментарий Тины Кароль касательно романа с Даном Баланом

Своими комментариями Дан Балан и Тина Кароль еще больше путают публику. Симпатия между артистами или просто выдумка режиссеров — так и остается загадкой.

Больше интересных подробностей про отношения Дана Балана и Тины Кароль смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута

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